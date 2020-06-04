  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem İzmir'de Cami provokasyonunda CHP'li Banu Özdemir için istenen ceza belli oldu

    İzmir'de Cami provokasyonunda CHP'li Banu Özdemir için istenen ceza belli oldu

    Giriş Tarihi: 04.06.2020, 13:21

    İzmir'de cami hoparlörlerinden müzik yayınına ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Banu Ö. hakkında hazırlanan iddianamede, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar cezalandırılması talep edildi

    İzmir'de cami hoparlörlerinden müzik yayınına ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Banu Ö. hakkında hazırlanan iddianamede, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar cezalandırılması talep edildi

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İzmir'de Cami provokasyonunda CHP'li Banu Özdemir için istenen ceza belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Yılmaz Özdil'in kaçak villasındaki yıkım devam ediyor! İşte o görüntüler...
    Yılmaz Özdil'in kaçak villasındaki yıkım devam ediyor! İşte o görüntüler...
    Türkiye'den Nijer'e koronavirüs önlemleri için tıbbi malzeme desteği
    Türkiye'den Nijer'e koronavirüs önlemleri için tıbbi malzeme desteği
    Bugün hava nasıl olacak?
    Bugün hava nasıl olacak?
    Osman Bey ve Hazal Hatun karşı karşıya!
    Osman Bey ve Hazal Hatun karşı karşıya!
    Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklamalar
    Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklamalar
    İstediği ayakkabıyı almayan annesini merdiven itti!
    İstediği ayakkabıyı almayan annesini merdiven itti!
    Yılmaz Özdil'in kaçak villasındaki yıkım devam ediyor! İşte o görüntüler...
    Yılmaz Özdil'in kaçak villasındaki yıkım devam ediyor! İşte o görüntüler...
    Türkiye'den Nijer'e koronavirüs önlemleri için tıbbi malzeme desteği
    Türkiye'den Nijer'e koronavirüs önlemleri için tıbbi malzeme desteği
    Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklamalar
    Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklamalar
    İstediği ayakkabıyı almayan annesini merdiven itti!
    Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! İstediği ayakkabıyı almayan annesini merdivenden itti!
    Bodrum'da sahile 'beyaz kum' diye mermer tozu döktüler! 345 bin TL ceza...
    Bodrum'da sahile 'beyaz kum' diye mermer tozu döktüler! 345 bin TL ceza...
    Bakan Akar'dan TSK'daki ihraçlara ilişkin flaş açıklama!
    Bakan Akar'dan TSK'daki ihraçlara ilişkin flaş açıklama!