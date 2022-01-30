İzmir'de CHP'li Başkan Soyer'in skandal atamaları bitmiyor! Şimdi de kaçak kitapçıyı getirdi

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in bombaları bitmek bilmiyor. Türkiye skandalı Yeni Asır'dan öğrendi. Şimdi de Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İZDOĞA şirketinde büyük bir skandal ortaya çıktı. Şirkete Soyer'in atadığı Genel Müdür Yardımcısı Hakan Akyıldız'ın daha önce eşiyle birlikte 'korsan kitap'tan 3 yıl hapis cezası aldığı anlaşıldı. Yeni Asır Gazetesi Haber Müdürü Erhan Gülenç, gelişmeleri A Haber canlı yayınında muhabir Tayfun Er'e değerlendirdi.