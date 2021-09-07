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    İzmir'de CHP'li Başkan Tunç Soyer'e kokulu dere isyanı

    Giriş Tarihi: 07.09.2021, 14:45

    İzmir yine kötü koku haberiyle gündemde. Manda deresindeki kirlilik vatandaşı isyan ettirecek boyuta ulaştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer için "Sorunun kaynağının İzmir’de olduğunu görmüyor." ifadelerini kullandı.

    İzmir'in değişmez klasiği olan koku problemi devam ediyor. Koku gerçekten burada şu anda bulunduğumuz bölgedeki vatandaşları isyan ettirmiş durumda. Manda deresinin kokusu artık İzmir'de 7/24 devam ediyor.

    İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, "İzmir'deki derelerin problemi şu hemen hemen tamamının birçok noktasından maalesef ki evsel ve sanayisel atık hala derelere boşaltılıyor. Arıtma tesislerini yeterince yapmazsanız yeterince kullanmazsanız kirlilik maalesef devam edecek. Ama İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer bütün bunları görmezden gelerek İzmir Körfezi'nin kirliliği, koku problemi, altyapı problemlerinin tamamını görmezden gelerek bu sorunu gidip Kütahya'da, Turgutlu'da Gediz'de arayabiliyor. Maalesef Soyer sorunun kaynağının İzmir'de olduğunu görmüyor. Burada yapılmak istenen şuydu bildiğim kadarıyla derenin temizliğini yapmak için bir sirkülasyon sistemi kurup deniz suyunu dereye basmaya çalıştılar. Ama koku yaratıyor. Sorun zaten deniz suyunun kirliliği. Deniz suyunu temizlemek için derelerin temizlenmesi gerekiyor. Derelerin temizlenmesi için de derelere akan kirli suyun engellenmesi gerekiyor." dedi.

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