İzmir'de CHP'li Karşıyaka Belediyesi bundan 8 ay önce 12 Mart'ta törenle temeli atılan 'Rüzgarın kızı' lakaplı efsane atlet Semra Aksu'nun adını taşıyan atletizm ve spor parkuruna tek çivi çakmadı. Temelin atılmasının üzerinden 8 ay geçmesine rağmen hiç bir çalışma yapılmadı. Peki temeli atılan 'Semra Aksu Parkı' neden yapılmıyor? İşte detaylar a haber ekranlarında...
İzmir'de CHP'li Karşıyaka Belediyesi spor parkuruna tek çivi çakmadı! 'Semra Aksu Parkı' ilgisizlik kurbanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.