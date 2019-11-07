İzmir'de CHP'li Karşıyaka Belediyesi spor parkuruna tek çivi çakmadı! 'Semra Aksu Parkı' ilgisizlik kurbanı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/izmirde-chpli-karsiyaka-belediyesi-spor-parkuruna-tek-civi-cakmadi-semra-aksu-parki-ilgisizlik-kurbani" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir'de CHP'li Karşıyaka Belediyesi bundan 8 ay önce 12 Mart'ta törenle temeli atılan 'Rüzgarın kızı' lakaplı efsane atlet Semra Aksu'nun adını taşıyan atletizm ve spor parkuruna tek çivi çakmadı. Temelin atılmasının üzerinden 8 ay geçmesine rağmen hiç bir çalışma yapılmadı. Peki temeli atılan 'Semra Aksu Parkı' neden yapılmıyor? İşte detaylar a haber ekranlarında...