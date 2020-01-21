İzmir'de çöp dağları! Bornova'da vatandaşlar tepkili

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/izmirde-cop-daglari-bornovada-vatandaslar-tepkili" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir'de molozlardan çöp dağları oluştu. İzmir'in Bornova ilçesinde aylardır alınmayan çöp ve moloz yığınları vatandaşın tepkisine neden oldu. Bornova'da Pınarbaşı sakinlerinin bu durumu belediyeye bildirmesine rağmen belediyenin harekete geçmemesi tepki çekti.