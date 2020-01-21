İzmir'de molozlardan çöp dağları oluştu. İzmir'in Bornova ilçesinde aylardır alınmayan çöp ve moloz yığınları vatandaşın tepkisine neden oldu. Bornova'da Pınarbaşı sakinlerinin bu durumu belediyeye bildirmesine rağmen belediyenin harekete geçmemesi tepki çekti.
İzmir'de çöp dağları! Bornova'da vatandaşlar tepkili haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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