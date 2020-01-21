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İzmir'de çöp dağları! Bornova'da vatandaşlar tepkili

Giriş Tarihi: 21.01.2020, 09:32

İzmir'de molozlardan çöp dağları oluştu. İzmir'in Bornova ilçesinde aylardır alınmayan çöp ve moloz yığınları vatandaşın tepkisine neden oldu. Bornova'da Pınarbaşı sakinlerinin bu durumu belediyeye bildirmesine rağmen belediyenin harekete geçmemesi tepki çekti.
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