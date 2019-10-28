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İzmir'de çöp konteynerinde patlama

Giriş Tarihi: 28.10.2019, 08:56

İZMİR'in Konak ilçesinde, bir çöp konteynerinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, patlayıcının ses bombası olduğu tahmin ediliyor.

Olay, saat 02.30 sıralarında Etiler Mahallesi 1274 Sokak'ta meydana geldi. Sokakta bulunan bir çöp konteynerinde büyük bir gürültüyle patlama oldu. Sesi duyan çevredekiler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini aldı. Bomba imha uzmanı polis ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri, çöp konteynerinde inceleme yaptı. Ekiplerin olay yerinde çalışması sürerken, patlayıcının ses bombası olduğu tahmin ediliyor.

Öte yandan, polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye alırken, çevre sakinlerinin ifadesine başvurdu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

DHA

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