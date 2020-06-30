İzmir'de darp edilen doktor konuştu: Moralimiz bozuk, üzgünüz

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/izmirde-darp-edilen-doktor-konustu-moralimiz-bozuk-uzgunuz" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir Karabağlar'da Aile Sağlığı Merkezine gelen ve doktorun 'maske takması' yönündeki uyarılarını dinlemeyen 3 kişi, aile hekimi Savaş Avcı ve Mehmet Akçay'ı darp etmişti. Tedaviye alınan doktorlardan Savaş Avcı taburcu oldu. Taburcu olduktan sonra açıklama yapan Avcı, "Moralimiz bozuk, üzgünüz. Şiddet bitsin. Tedirgin hissediyoruz" dedi. İşte detaylar...