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    Yeniasır TV Gündem İzmir'de darp edilen doktor konuştu: Moralimiz bozuk, üzgünüz

    İzmir'de darp edilen doktor konuştu: Moralimiz bozuk, üzgünüz

    Giriş Tarihi: 30.06.2020, 15:47

    İzmir Karabağlar'da Aile Sağlığı Merkezine gelen ve doktorun 'maske takması' yönündeki uyarılarını dinlemeyen 3 kişi, aile hekimi Savaş Avcı ve Mehmet Akçay'ı darp etmişti. Tedaviye alınan doktorlardan Savaş Avcı taburcu oldu. Taburcu olduktan sonra açıklama yapan Avcı, "Moralimiz bozuk, üzgünüz. Şiddet bitsin. Tedirgin hissediyoruz" dedi. İşte detaylar...

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