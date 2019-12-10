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İzmir'de dehşet anları! Liselilerin kavgası kamerada

Giriş Tarihi: 10.12.2019, 12:30

İzmir’in Konak ilçesinde; okul çıkışı, 4 lise öğrencisi sokakta sıkıştırdıkları aynı okuldaki K.O.Ö.’yü kemer ve tekmelerle darp ettiği güvenlik kameralarına yansıdı

Konak Nevvar Salih Lisesi 9. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki K.O.Ö.; 25 Şubat 2019 günü, okul çıkışı, Alsancak semti Meksika Sokak'ta ilerlerken aynı okuldan 4 kişinin saldırısına uğradı. Kemer, yumruk ve tekmelerle darp edilen öğrenci yaralanırken, olay esnasında bazı dişleri de kırıldı. Lise öğrencilerin, dehşet veren görüntüsü ise bir işyerinin güvenlik kamera görüntülerine saniye saniye yansıdı. Olay sonrası K.O.Ö. ve ailesi, saldırganlardan şikayetçi oldu. Saldırganlar M.D. (16), U.T. (17) ve Ö.B. (16) gözaltına alınırken, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, mağdur K.O.Ö.'nün aynı sınıfta olduğu Z.İ. isimli kız öğrenci ile daha önce bir sorun yaşadığı, olay günü K.O.Ö. yanındaki arkadaşı Y.K. ile okuldan çıkıp yürürken, Z.İ.'nin erkek arkadaşı olan U.T. ile U.T.'nin arkadaşları M.D. ve Ö.B.'nin takip edip K.O.Ö.'ye saldırdığı ifade edildi. Saldırganların K.O.Ö.'nün yüzüne yumrukla, sırtına kemerle vurdukları, K.O.Ö. yere düşünce, yüzüne de tekme ile vurdukları belirtildi. Mağdur K.O.Ö.'nün basit tıbbi müdahale ile giderilemez ve dişlerini kıracak şekilde saldırgan öğrenciler tarafından yaralandığı belirtilen iddianamede, Z.İ.'nin olayı azmettirmediğini ileri sürüldü.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, saldırganların K.O.Ö.'yü takip ettikten sonra saldırdıkları, Z.İ isimli kız öğrencinin saldırganları azmettirdiğini belirterek Z.İ., U.T., M.D. ve Ö.B. hakkında yaralama suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırladığı iddianame, İzmir 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İHA

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