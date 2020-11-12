İzmir'de deprem sonrası ev fiyatları katlandı!

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/izmirde-deprem-sonrasi-ev-fiyatlari-katlandi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir'de yıkıma neden olan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından, kiralık ve satılık ev fiyatlarında ciddi yükselişler yaşanıyor. Artan talebin ardından kentteki kiralık evlerin fiyatı da bir anda 2 katına yükseldi. A Haber'den Gamze Elçi,konuğu İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Mesut Güleroğlu ile konuyu değerlendirdi.