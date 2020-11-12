İzmir'de yıkıma neden olan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından, kiralık ve satılık ev fiyatlarında ciddi yükselişler yaşanıyor. Artan talebin ardından kentteki kiralık evlerin fiyatı da bir anda 2 katına yükseldi. A Haber'den Gamze Elçi,konuğu İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Mesut Güleroğlu ile konuyu değerlendirdi.
İzmir'de deprem sonrası ev fiyatları katlandı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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