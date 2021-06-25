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    İzmir'de depremzedeler tepki gösterince Kılıçdaroğlu arkasını dönüp gitti

    Giriş Tarihi: 25.06.2021, 16:40

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de 30 Ekim 2020'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle evleri yıkılan vatandaşlarla buluştu. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının ardından bir depremzede, "8 aydır nerede olduğunuzu öğrenmek istiyorum. Kuşadası'na kadar geldiniz, buraya gelmemenizin gerekçesini söyler misiniz?" diyerek tepkisini dile getirdi. Konuşma sonunda depremzedelerin tepkisi artınca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çareyi arkasını dönüp gitmekte buldu.

    İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneğini ziyaret eden Kılıçdaroğlu, acılı günlerde bir arada olmanın önemli olduğunu belirtti.

    Kılıçdaroğlu, Mecliste ve ilgili bakanlıkta konunun takipçisi olduklarını anlatarak, İzmir'de 79 bin konutun yeniden yapılması gerektiğini, ağır hasarlılardan başlayarak bir an önce konutların yapılmasını istediklerini aktardı.

    TEPKİ GÖSTERDİLER

    Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının ardından bir depremzede, "8 aydır nerede olduğunuzu öğrenmek istiyorum. Kuşadası'na kadar geldiniz, buraya gelmemenizin gerekçesini söyler misiniz?" diye sordu.

    Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, depremden sonra İzmir'e geldiğini, milletvekillerinin de Ankara'da süreci takip ettiğini söyledi.

    CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesinin depremzedelere konut yapımı için Dünya Bankasından kredi almaya çalıştığını kaydetti.

    Ziyaret esnasında ilçe belediyelerinin kendilerini unuttuğunu söyleyen depremzedeler ise "Emsal artışı istiyoruz" şeklinde slogan attı.



    Depremzedelerin tepkileri artınca Kılıçdaroğlu çareyi cevap vermeden sırtını dönerek gitmekte buldu.

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