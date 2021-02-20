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    Yeniasır TV Gündem İzmir'de dev dönüşüm! 600 ağır hasarlı bina yıkılıyor

    İzmir'de dev dönüşüm! 600 ağır hasarlı bina yıkılıyor

    Giriş Tarihi: 20.02.2021, 10:27

    İzmir’de meydana gelen deprem sonrası acil yıkılması gereken 71 binanın yıkım işlemi gerçekleşti, 600 ağır hasarlı binanın yıkılması gerektiği raporlandı. Depremin en yıkıcı olduğu bölge olan Bayraklı’daki hasarlı binalar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı deprem konutları temel atma töreni öncesi havadan görüntülendi.

    Ege Deniz'inde meydana gelen ve İzmir'de yıkıcı etkileri olan 6.9 şiddetindeki depremin üzerinden 112 gün geçti. Bayraklı ilçesindeki 4 bina depremin etkisiyle tamamen yıkıldı, depremde 117 vatandaş hayatını kaybetti. Depremin ardından acil yıkılması gereken 71 binanın yıkım işlemi gerçekleşti, 600 ağır hasarlı binanın da yıkılması gerektiği raporlandı. Bayraklı ilçesindeki ağır hasarlı binalar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı deprem konutları temel atma töreni öncesi havadan görüntülendi.



    83 MİLYON 924 BİN 176 LİRALIK YARDIM
    Öte yandan depremden sonra İzmir'e toplam 83 milyon 924 bin 176 liralık yardım yapıldı. Vefat eden 117 vatandaşın 115 ailesine 1 milyon 147 bin liralık yardım gerçekleştirildi. Depremde yıkılan binalara ödenen bin 152 haneye 34 milyon 545 bin lira, Seferihisar'da tsunamiden etkilenen 74 kişiye 226 bin lira olmak üzere 36 milyonluk bir yardım yapıldı. Ayrıca depremde zarar gören küçük esnafa 5 milyon liralık yardım aktarıldı.

    Esnaf odaları dışındaki büyük hacimli ticaret yapan kişilere de 5 milyon liralık kaynak sağlandı. Şu anda eşya yardımı alan bin 153 İzmirli bulunuyor. AFAD tarafından ise 6 bin 814 haneye ve 34 milyon lira, iş yeri ve araç nakdi yardımı olarak 654 haneye 33 milyon 708 bin lira olmak üzere toplam 38 milyon lira aktarıldı.

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