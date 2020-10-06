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    İzmir’de doktora darp anları güvenlik kamerasında

    Giriş Tarihi: 06.10.2020, 17:58

    İzmir’in Bornova ilçesinde iki doktor ve hastane polisi, bir hasta ve yakını tarafından darp edildikleri suçlamasıyla şikayetçi olurken, olay anına ilişkin güvenlik kameraları da ortaya çıktı.

    Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Travma Biriminde görevli doktor Ö.K., dün trafik kazası sonucu muayene için gelen ancak bekletildiğini ileri sürerek bağıran E.B. ile tartıştı. E.B. ve yakını İ.H.Ç., kendilerini uyaran doktor O.T. ve Ö.K. ile olaya müdahale eden hastane polisi M.K.'yi darp etti. E.B., olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınırken, İ.H.Ç. ise kaçtı.

    Ekipler, hastaneden kaçan şüpheliyi Ankara Caddesi'nde 35 AFC 320 plakalı otomobilde Ç.Ö. ile yakaladı. Ç.Ö.'nün yapılan üst aramasında ruhsatsız tabanca ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
    Darp raporu alan iki doktor ile hastane polisi, şüpheliler hakkında şikayette bulundu.

    Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılan şüphelilerin cinsel istismar, kasten yaralama, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımından çok sayıda suç kaydının bulunduğu tespit edildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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