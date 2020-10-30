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    İzmir'de duygulandıran 29 Ekim kutlaması

    Giriş Tarihi: 30.10.2020, 09:40

    İzmir'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, Hükümet Konağı binasına projeksiyon ile yansıtılan ve Valiliğin sosyal medya hesaplarından canlı olarak aktarılan gösteri, büyük beğeni topladı. Ektinlik sırasında Atatürk'ün sesi verildiğinde duygusal anlar yaşanırken, Gül Koç, "Atatürk'ün sesini duymak başka bir güzellik, o kadar çok heyecanlanıyorum ki bire bir yaşıyorum onu" dedi.

    İzmir Valiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında, pandemi nedeniyle vatandaşların bayram coşkusunu evlerinde yaşaması için özel bir program düzenledi. Cumhuriyetin ilan edilişinin 97'nci yıl dönümünde, Hükümet Konağı binasının duvarlarına projeksiyon ile yansıtılan özel videoda tarih, yeniden canlandırıldı. Lazer ışık ve ses gösterisi ile devam eden etkinlikte, Atatürk'ün 10'uncu Yıl Söylev'i de dinletildi. Etkinliğe katılan vatandaşlar, Atatürk'ün sesini duyduğunda duygusal anlar yaşadı. Etkinlik, Valiliğin sosyal medya hesaplarından evde olan vatandaşlar için canlı olarak yayınlandı.



    'TARİHİ İZLERKEN DUYGULANDILAR'
    Etkinliği Konak Meydan'ında izleyen Meliha Tosun, "O tarihi anları izlerken, içimde bir şeyler kıpraştı, o anları ekranda görmek bizi çok mutlu etti. Cumhuriyet iyi ki ilan edilmiş. Helal olsun halkımıza bu yıllara getirebildik bu ülkeyi" dedi.



    Atatürk'ün sesini duyduğunda duygusal anlar yaşadığını belirten Gül Koç, "Çok heyecanlanıyorum, çok güzel bir şey diyebilirim. Cumhuriyetimiz ilelebet her zaman yaşayacaktır, çocuklarımızla torunlarımızla inşallah. Her şey yasak olmasına rağmen çok güzel bir ortam. Atatürk'ün sesini duymak başka bir güzellik zaten, o kadar çok heyecanlanıyorum ki bire bir yaşıyorum onu zaten. Her zamanki gibi, diliyorum, çok daha güzel zamanlarda çok daha güzel cumhuriyetlerde buluşmak, görüşmek umuduyla. Hep yüreğimizde, bu heyecanları yaşamak istiyoruz. Çocuklarımızla torunlarımızla ilelebet sürecek inşallah" diye konuştu.

    DHA

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