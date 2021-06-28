  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem İzmir'de elektrikli otobüs alev alev yandı! Yolcular dakikalarla kurtuldu

    İzmir'de elektrikli otobüs alev alev yandı! Yolcular dakikalarla kurtuldu

    Giriş Tarihi: 28.06.2021, 11:20

    İzmir Büyükşehir Belediyesine ait tam elektrikli yolcu otobüsü, Karşıyaka ilçesinde arıza nedeniyle park edilip yolcuların tahliye edilmesinin ardından alev alev yandı. Otobüste patlamalar yaşanırken, yoğun dumanın çıktığı görüldü.

    Son dakika olay, sabah saatlerinde İzmir'in Karşıyaka ilçesine bağlı Mavişehir mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir Büyükşehir Belediyesine ait tam elektrikli yolcu otobüsü, arıza nedeniyle şoför tarafından park edildi ve içerisindeki yolcular araçtan indirildi.

    Aradan yaklaşık 10 dakika geçmişken otobüste patlamalar meydana geldi. Patlama nedeniyle elektrikli otobüsten alevler ve dumanlar yükseldi. O anlar, vatandaşların cep telefonu görüntülerine yansırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri otobüsteki yangını söndürdü.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İzmir'de elektrikli otobüs alev alev yandı! Yolcular dakikalarla kurtuldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Maraşlı 24. yeni bölüm fragmanı
    Maraşlı 24. yeni bölüm fragmanı
    İhale iptal edilince dava açtı
    İhale iptal edilince dava açtı
    Bugün hava nasıl olacak? | 28 Haziran 2021 hava durumu
    Bugün hava nasıl olacak? | 28 Haziran 2021 hava durumu
    Baş Belası 3. yeni bölüm fragmanı
    Baş Belası 3. yeni bölüm fragmanı
    CHP'li isimler Ayvacık'taki kaçak restoranın açılışında boy gösterdi! Bakın sahibi kim çıktı?
    CHP'li isimler Ayvacık'taki kaçak restoranın açılışında boy gösterdi! Bakın sahibi kim çıktı?
    İzmirli vatandaş isyan etti: Bıktık artık CHP'den
    İzmirli vatandaş isyan etti: Bıktık artık CHP'den
    İhale iptal edilince dava açtı
    Enver Aysever İhale iptal edilince İzmir Büyükşehir'e dava açtı
    CHP'li isimler Ayvacık'taki kaçak restoranın açılışında boy gösterdi! Bakın sahibi kim çıktı?
    CHP'li isimler Ayvacık'taki kaçak restoranın açılışında boy gösterdi! Bakın sahibi kim çıktı?
    Kanal İstanbul için tarihi gün! Başkan Recep Tayyip Erdoğan ilk temeli attı
    Kanal İstanbul için tarihi gün! Başkan Recep Tayyip Erdoğan ilk temeli attı
    Başkan Erdoğan'dan Hatay'da dev projelerin açılış töreninde önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan Hatay'da dev projelerin açılış töreninde önemli açıklamalar
    İzmir'de depremzedeler tepki gösterince Kılıçdaroğlu arkasını dönüp gitti
    İzmir'de depremzedeler tepki gösterince Kılıçdaroğlu arkasını dönüp gitti
    Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklamalar!
    Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklamalar! 18 yaş üstü aşılanmaya başlıyor