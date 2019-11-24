 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Gündem > İzmir'de Erdoğan'ı güldüren küçük kız

İzmir'de Erdoğan'ı güldüren küçük kız

Giriş Tarihi: 24.11.2019, 13:15

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İzmir ziyaretinde ortaya çıkan renkli görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü. Erdoğan konuşurken araya giren minik kız, "Reis dede selamün aleyküm" dedi salonda kahkaha tufanı koptu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir'e yaptığı ziyaretten geri güzel görüntüler kaldı.

Erdoğan'ın konuşma yaptığı sırada İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın yanında oturan küçük kız, "Reis dede, selamün aleyküm" dedi.

Salonda herkesi güldüren bu çıkışın ardından Erdoğan, "İşte bu da bir Hatice" dedi ve güldü.

"YAŞASIN İSLAM, ELİMİZDE KUR'AN"

Minik kız daha sonra "Selamün aleyküm, aleyküm selam, bu ne güzel kelam. Yaşasın İslam, elimizde Kur'an.." diye devam etti.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de Erdoğan'ı güldüren küçük kız haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

Karaköy'de ölü bulunan İngiliz ajan Le Mesurier'in yeni görüntüsü ortaya çıktı
Karaköy'de ölü bulunan İngiliz ajan Le Mesurier'in yeni görüntüsü ortaya çıktı
Muharem İnce’den CHP’ye çok sert sözler!
Muharem İnce’den CHP’ye çok sert sözler!
Kemal Kılıçdaroğlu neyi amaçlıyor?
Kemal Kılıçdaroğlu neyi amaçlıyor?
İzmir Konak'ta dehşet!
İzmir Konak'ta dehşet!
Rahmi Turan Beştepe'ye çıkan CHP'li yalanının kaynağını açıkladı
Rahmi Turan "Beştepe'ye çıkan CHP'li" yalanının kaynağını açıkladı
Kıran-7 Munzur Vadisi operasyonu başladı
Kıran-7 Munzur Vadisi operasyonu başladı
Karaköy'de ölü bulunan İngiliz ajan Le Mesurier'in yeni görüntüsü ortaya çıktı
Karaköy'de ölü bulunan İngiliz ajan Le Mesurier'in yeni görüntüsü ortaya çıktı
Muharem İnce’den CHP’ye çok sert sözler!
Muharem İnce’den CHP’ye, Beştepe'ye çıktığı iddiasıyla ilgili çok sert sözler!
Kemal Kılıçdaroğlu neyi amaçlıyor?
“Beştepe’ye çıkan CHP'li isim" iddiası ile Kemal Kılıçdaroğlu neyi amaçlıyor?
İzmir Konak'ta dehşet!
İzmir Konak'ta dehşet evi! 3 kişiyi bıçaklayıp kaçtı
Rahmi Turan Beştepe'ye çıkan CHP'li yalanının kaynağını açıkladı
Rahmi Turan "Beştepe'ye çıkan CHP'li" yalanının kaynağını açıkladı
Kıran-7 Munzur Vadisi operasyonu başladı
Kıran-7 Munzur Vadisi operasyonu başladı