İzmir'de eşi tarafından öldürülen Filiz Tekin'in babası feryat etti: Kızımı bana 5 yıl göstermediler

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İzmir Ödemiş'te eşi İbrahim Tekin tarafından 'bakımsızsın' diyerek işkence gören ve hayatını kaybeden Filiz Tekin'in babası Osman Toprak yaşananları Ahaber'e anlattı. Kızının 18 yıllık evliliği boyunca sadece 2 sene huzuru olduğu sonrasında da hep şiddet gördüğünü dile getiren baba kızının ailesiyle 5 yıl boyunca da görüştülmediğini ifade etti.

Kızının başına gelene isyan eden baba Osman Toprak, savcılığa giderek, damadı İbrahim Tekin ile annesi Vesile Tekin'den şikayetçi oldu. Kızının yıllarca şiddet gördüğünü iddia eden baba, "Kızım yıllarca tarlalarda yevmiye karşılığı çalıştı. Tüm parayı elinden alıyorlardı. Kızıma, benimle ve kardeşleriyle görüşmeyi yasakladılar. Torunum eğer haber vermese bizim kızımızın durumundan haberimiz bile yoktu. Üç gün boyunca hastalıktan bağırıp durmuş. Kapıyı kilitlemişler. Filiz'in kimseye kötülüğü yoktu. Herkes onu çok severdi" dedi.