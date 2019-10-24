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İzmir'de esnaftan hayat kurtaran hamle

Giriş Tarihi: 24.10.2019, 00:14

İzmir'in Buca ilçesinde, alışveriş sırasında annesinin bir anlık dalgınlığından faydalanarak yola doğru koşan 3-4 yaşlarında bir çocuk, kamyonetin altında kalmak üzereyken son anda bir esnaf tarafından kurtarıldı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, öğleden sonra ilçeye bağlı Yıldız Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerindeki bir meyve ve sebze pazarının önünde meydana geldi. İddiaya göre, annesi ile birlikte alışverişe giden küçük çocuk, annesinin bir anlık dalgınlığından faydalanarak caddeye doğru koşmaya başladı. Bu sırada küçük çocuğu fark eden bir esnaf, yaptığı hamle ile küçük çocuğu kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtardı.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan, yaşanan olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, iki kişi meyve ve sebzeleri kontrol ettiği sırada, küçük çocuk bir anda iş yerinden koşarak çıkıyor. Dururu fark eden bir esnaf ise küçük çocuğa doğru hamle yaparak çocuğu yakalıyor. Küçük çocuk, esnaf sayesinde kamyoetin altında kalmaktan son anda kurtuluyor. Olayın şokunu yaşayan anne ise dışarıya çıkarak çocuğunun yanına gidiyor.

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