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İzmir’de feci kaza! Motosikletiyle kaza yapan genç hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 26.02.2020, 09:01

İzmir’in Bayraklı ilçesinde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı orta refüje çarparak motosikleti ile kaza yapan bir kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Anadolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Bayraklı istikametinden Karşıyaka yönüne gitmekte olan Burak Gizeler (29) idaresindeki 35 ABP 590 plakalı motosiklet henüz belirlenemeyen sebepten dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere savruldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu polise ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Gizeler'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Öte yandan, Gizeler'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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