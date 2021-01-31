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    İzmir’de FETÖ operasyonu! 2 darbeci tutuklandı

    Giriş Tarihi: 31.01.2021, 09:29

    Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a suikast amacıyla İzmir'deki Çiğli 2. Ana Jet Üssü'nden Marmaris'e giden time yasa dışı olarak mühimmat verdiği tespit edilen 1'i muvazzaf 3 asker hakim karşısına çıktı. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 1'i ise ev hapsi uygulanarak adli kontrol altına alındı. Detayları A Haber muhabiri Gamze Elçi aktardı.

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