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    İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyon

    Giriş Tarihi: 01.10.2020, 10:10

    İzmir'de sabah saatlerinde yapılan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hücre evlerine yönelik operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı. 5 kişinin de firari konumda olduğu ve yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Detayları A Haber İzmir Muhabiri Gamze Elçi aktardı.

    İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve bazı illerdeki cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik il emniyet müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi.

    İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, hücre evlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.

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