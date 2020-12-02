İzmir'de FETÖ'ye 'garson' operasyonu

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/izmirde-fetoye-garson-operasyonu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir merkezli 6 ilde FETÖ'nün emniyet yapılanması gizli tanık 'Garson'un savcılığa teslim ettiği iki mikro SD karttaki bilgiler doğrultusunda deşifre edildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, gizli tanık 'Garson'un teslim ettiği iki mikro SD kartta 15 Temmuz sonrası görevden ihraç edilen 44 eski polis memurunun FETÖ'nün sözde mahrem imamları ile irtibatı olduğunu tespit etti. Bunun üzerine İzmir, İstanbul, Amasya, Denizli, Balıkesir ve Afyonkarahisar'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 44 şüpheli gözaltına alındı. Detayları A Haber'den Sefer Ayçe aktardı.