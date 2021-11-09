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    İzmir'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 25 şüpheli yakalandı

    Giriş Tarihi: 09.11.2021, 09:45

    İzmir'de FETÖ'nün kripto iletişim sistemi ByLock yazışmalarında adı geçen, kapatılan derneklere üye olan ve Bank Asya'da hesabı bulunan 22'si kadın 25 şüpheli gözaltına alındı.

    İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik operasyonda 22'si kadın 25 şüpheli gözaltına alındı.

    İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü FETÖ ile irtibatlı oldukları belirlenen 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

    İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince önceden belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 22'si kadın 25 şüpheli yakalandı.

    Farklı meslek gruplarından oldukları öğrenilen şüpheliler, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

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