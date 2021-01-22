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    İzmir'de gecekondu sorunu neden çözülemiyor? Vatandaşlar yeni bir deprem riskine karşı diken üstünde

    Giriş Tarihi: 22.01.2021, 12:20

    Türkiye'nin en önemli kentlerinden biri olan İzmir, gecekondulara teslim olmuş durumda. Yıllardır CHP'li belediyelerle yönetilen İzmir'de yerel yönetim şimdiye kadar kentin yapı stoğunu temiz ve güvenli hale getirmekte başarılı olamadı. 30 Ekimde yaşanan korkunç deprem İzmir'i derinden yaraladı. 17 bina yıkıldı, binlercesi de hasar gördü. Sarsıntıda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti, binden fazla kişi de yaralandı. Gecekondularda yaşayanlar yeni deprem riskine karşı diken üstünde, çaresizce bekliyor...

    Ege'nin incisi İzmir birçok medeniyete ev sahipliği yaptı, her dönem Doğu ile Batı'yı bir arada barındırdı. Ege'nin parlayan yıldızı olan şehir, yerel yönetimlerin yanlışları yüzünden birçok sorunla boğuşuyor!

    İzmir'de 2020'da meydana gelen 6, 6'lık deprem kentteki yapı stoğunun önemini bir kez daha ortaya koydu, ancak ege'nin incisi kent, en çok gecekondunun olduğu şehirlerden biri. hem büyükşehir hem de yerel belediyeler ise kentsel dönüşümde yetersiz kalıyor. kent 30 Ekim 2020'de 6,6'lık depremle sarsıldı. 17 bina yıkıldı, binlercesi de hasar gördü. sarsıntıda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti, binden fazla kişi de yaralandı. Ayrıca şehir merkezinden birçok fay hattı geçiyor, ancak kentte yerel yönetimlerin kentsel dönüşüme gerekli önemi vermediği için tehlike her an kapıda!

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