İzmir'de gecekondu sorunu neden çözülemiyor? Vatandaşlar yeni bir deprem riskine karşı diken üstünde

Türkiye'nin en önemli kentlerinden biri olan İzmir, gecekondulara teslim olmuş durumda. Yıllardır CHP'li belediyelerle yönetilen İzmir'de yerel yönetim şimdiye kadar kentin yapı stoğunu temiz ve güvenli hale getirmekte başarılı olamadı. 30 Ekimde yaşanan korkunç deprem İzmir'i derinden yaraladı. 17 bina yıkıldı, binlercesi de hasar gördü. Sarsıntıda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti, binden fazla kişi de yaralandı. Gecekondularda yaşayanlar yeni deprem riskine karşı diken üstünde, çaresizce bekliyor...

Ege'nin incisi İzmir birçok medeniyete ev sahipliği yaptı, her dönem Doğu ile Batı'yı bir arada barındırdı. Ege'nin parlayan yıldızı olan şehir, yerel yönetimlerin yanlışları yüzünden birçok sorunla boğuşuyor!



