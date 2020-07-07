İzmir'de bir gemiyle yurt dışına geçirilmeye çalışılan 276 sığınmacı yakalandı, yasa dışı geçişi organize ettikleri iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı. Gemide yapılan aramada yakıt deposuna benzer kapalı ve hava almayan bir bölmede 46'sı kadın 59'u çocuk 276 sığınmacı tespit edildi. İşte o gemiden görüntüler...
İzmir'de göçmen operasyonu! İşte o gemiden görüntüler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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