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    Yeniasır TV Gündem İzmir'de göçmen operasyonu! İşte o gemiden görüntüler

    İzmir'de göçmen operasyonu! İşte o gemiden görüntüler

    Giriş Tarihi: 07.07.2020, 12:18

    İzmir'de bir gemiyle yurt dışına geçirilmeye çalışılan 276 sığınmacı yakalandı, yasa dışı geçişi organize ettikleri iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı. Gemide yapılan aramada yakıt deposuna benzer kapalı ve hava almayan bir bölmede 46'sı kadın 59'u çocuk 276 sığınmacı tespit edildi. İşte o gemiden görüntüler...

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