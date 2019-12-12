İzmir'de yapılması beklenen gökdelen ile ilgili İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un açıklamaları tartışmalara yol açtı. Başkan Soyer İzmir'in tartıştığı gökdelen ile ilgili konuştu Gökdelen bekliyor kavga yükseliyor
İzmir'de gökdelen polemiği! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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