İzmir'de gökdelen polemiği!

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İzmir'de yapılması beklenen gökdelen ile ilgili İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un açıklamaları tartışmalara yol açtı.