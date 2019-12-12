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İzmir'de gökdelen polemiği!

Giriş Tarihi: 12.12.2019, 15:01

İzmir'de yapılması beklenen gökdelen ile ilgili İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un açıklamaları tartışmalara yol açtı.

Başkan Soyer İzmir'in tartıştığı gökdelen ile ilgili konuştu
Gökdelen bekliyor kavga yükseliyor

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