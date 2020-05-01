İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji, hava durumu tahminlerini açıklandı. Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre 1 Mayıs Cuma günü için Adana, Osmaniye, Mersin, Kahramanmaraş ve Hatay içim çok kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. İzmir'de hava bugün nasıl? Ege'de hava durumu? Muğla, Aydın, Denizli ve Kütahya hava durumu son dakika gelişmeleri... Tüm detaylar haberimizde.
İzmir'de hava durumu bugün nasıl? Meteorolojiden 5 il için uyarı... 01.05.2020 Hava Durumu Raporu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.