İzmir'de hava durumu bugün nasıl? Meteorolojiden 5 il için uyarı... 01.05.2020 Hava Durumu Raporu

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İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji, hava durumu tahminlerini açıklandı. Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre 1 Mayıs Cuma günü için Adana, Osmaniye, Mersin, Kahramanmaraş ve Hatay içim çok kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. İzmir'de hava bugün nasıl? Ege'de hava durumu? Muğla, Aydın, Denizli ve Kütahya hava durumu son dakika gelişmeleri... Tüm detaylar haberimizde.