İzmir'de dün HDP İzmir İl Başkanlığı binasına girerek Deniz Poyraz isimli parti çalışanını öldüren saldırgan Onur Gencer, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Saldırganın binaya girerken yanında taşıdığı çantasında bıçak ve bir miktar para olduğu öğrenildi.
İzmir'de HDP binasına girip Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer tutuklandı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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