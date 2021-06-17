İzmir'in Konak ilçesindeki HDP binasına gelen silahlı bir saldırgan, parti çalışanı Deniz Poyraz'ı öldürdü. Zanlı, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. İlk ifadesi alınan şahsın binaya giriş görüntüleri ortaya çıktı! İşte o anlar…
İzmir'de HDP binasına silahla saldıran saldırganın yeni görüntüleri ortaya çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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