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    Yeniasır TV Gündem İzmir'de HDP binasına silahla saldıran saldırganın yeni görüntüleri ortaya çıktı

    İzmir'de HDP binasına silahla saldıran saldırganın yeni görüntüleri ortaya çıktı

    Giriş Tarihi: 17.06.2021, 20:21

    İzmir'in Konak ilçesindeki HDP binasına gelen silahlı bir saldırgan, parti çalışanı Deniz Poyraz'ı öldürdü. Zanlı, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. İlk ifadesi alınan şahsın binaya giriş görüntüleri ortaya çıktı! İşte o anlar...

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