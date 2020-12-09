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    Yeniasır TV Gündem İzmir'de HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı

    İzmir'de HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı

    Giriş Tarihi: 09.12.2020, 12:27

    İzmir'de, terör örgütü PKK'nın dağa kaçırdığı Emrah Alemdağ'ın annesi Muhbet Alemdağ, ablası Sevda Kaplan ile hiç görmediği 7 yaşındaki kızı Hasret Nur Alemdağ, HDP İzmir İl Başkanlığı önünde nöbete başladı. Detayları A Haber'den Gamze Elçi aktardı.

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