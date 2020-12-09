İzmir'de, terör örgütü PKK'nın dağa kaçırdığı Emrah Alemdağ'ın annesi Muhbet Alemdağ, ablası Sevda Kaplan ile hiç görmediği 7 yaşındaki kızı Hasret Nur Alemdağ, HDP İzmir İl Başkanlığı önünde nöbete başladı. Detayları A Haber'den Gamze Elçi aktardı.
İzmir'de HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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