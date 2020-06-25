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    İzmir'de ihale tartışması! Çankayalı firmalara hangi dev ihaleler verildi?

    Giriş Tarihi: 25.06.2020, 16:00

    İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, 6 yıl önce dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu tarafından Ankara Çankaya Belediyesi'nden getirilmişti. İzmir'de özellikle son dönemlerde kentsel dönüşüm gibi bir-iki ihalenin dışında yapılan büyük inşaat ihalelerinin neredeyse hepsini Ankara Çankaya'dan firmaların kazanması ise tepkilere neden oldu. Yeni Asır Gazetesi Haber Müdürü Erhan Gülenç Ahaber canlı yayınında konu ile ilgili değerlerdirmelerde bulundu.

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