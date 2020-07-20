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    İzmir'de ihbara giden itfaiye araçları, park eden araçlar yüzünden mahsur kaldı

    Giriş Tarihi: 20.07.2020, 17:33

    İzmir'in Konak ilçesinde bir ihbara giden iki itfaiye aracı, çift sıra park eden araçlar yüzünden yolda mahsur kaldı. Yol kenarındaki araç sürücülerinin dakikalar sonra araçlarını bulundukları yerden çekmesinin ardından itfaiye araçları yoldan zorlukla geçebildi.

    İzmir'in Konak ilçesinde bir ihbara giden iki itfaiye aracı, çift sıra park eden araçlar yüzünden yolda mahsur kaldı.

    Olay saat 16.00 sıralarında Hürriyet Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre bir intihara teşebbüs olayı için ihbar edilen adrese gitmek isteyen İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı iki itfaiye aracı, cadde üzerinde zor anlar yaşadı. Yol kenarına kurallara aykırı bir şekilde çift sıra park eden araçlar yüzünden caddeden geçemeyen itfaiye araçları, park eden şoförleri beklemek zorunda kaldı. İtfaiye araçlarının şoförleri denedikleri tüm manevralara rağmen yoldan geçemeyince, ikinci sıraya park eden araç sürücülerini beklemek zorunda kaldılar.

    Yol kenarındaki araç sürücülerinin dakikalar sonra araçlarını bulundukları yerden çekmesinin ardından itfaiye araçları yoldan zorlukla geçebildi.

    İHA

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