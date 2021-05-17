  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem İzmir'de kan donduran olay! 'Kızımı öldürdüm' diyerek polise geldi

    İzmir'de kan donduran olay! 'Kızımı öldürdüm' diyerek polise geldi

    Giriş Tarihi: 17.05.2021, 16:04

    İzmir'in Buca ilçesinde, kızını öldürdüğünü söyleyerek polise teslim olan kadının beyanı üzerine, 29 yaşındaki genç kadın evinde boğularak öldürülmüş halde bulundu.

    İzmir'in Buca ilçesinde, polislere giderek kızını öldürdüğünü itiraf eden anne, eşi ve oğluyla beraber gözaltına alındı. Adrese giden sağlık ekipleri, 29 yaşındaki Zeynep V.'nin boğularak öldüğünü belirledi.



    Edinilen bilgiye göre olay, Buca ilçesi Laleli Mahallesi 421 sokakta bulunan bir apartmanın giriş katında meydana geldi. A.V., adındaki kadın, Buca İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek "kızımı öldürdüm" diyerek polis ekiplerine teslim oldu. Şüpheli şahsın iddiası üzerine ekipler, kadını gözaltına alırken, verdiği ifade üzerine adrese 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese giden sağlık ekipleri, 29 yaşındaki Zeynep V.'nin boğularak öldüğünü belirledi.



    Polis ekipleri, evde bulunan A.V'nin eşi S.V. ve Ö.V.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin verdikleri ilk ifadede, dün anne ve kızın tartıştığını, daha sonra anne A.V.'nin kızını boğarak öldürdüğünü söylediği öğrenildi.



    Şüpheliler sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edilirken, Zeynep V.'nin cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    İzmir'de kaybolan İlayda 15 yıldır bulunamadı

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İzmir'de kan donduran olay! 'Kızımı öldürdüm' diyerek polise geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Memleket Partisi kuruldu! Muharrem İnce'nin A takımı belli oldu
    Memleket Partisi kuruldu! Muharrem İnce'nin A takımı belli oldu
    Domuzlar Bodrum marinaya kadar indi
    Domuzlar Bodrum marinaya kadar indi
    İzmir'de skandal görüntü! Zehir gibi su Körfez'e aktı
    İzmir'de skandal görüntü! Zehir gibi su Körfez'e aktı
    Başkan Erdoğan'dan Filistin diplomasisi: Papa Fransuva ile görüştü
    Başkan Erdoğan'dan Filistin diplomasisi: Papa Fransuva ile görüştü
    Ege'den dönüş yolculuğu başladı!
    Ege'den dönüş yolculuğu başladı!
    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 195. yeni bölüm fragmanı
    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 195. yeni bölüm fragmanı
    Memleket Partisi kuruldu! Muharrem İnce'nin A takımı belli oldu
    Memleket Partisi kuruldu! Muharrem İnce'nin A takımı belli oldu
    İzmir'de skandal görüntü! Zehir gibi su Körfez'e aktı
    İzmir'de skandal görüntü! Zehir gibi su Körfez'e aktı
    Başkan Erdoğan'dan Filistin diplomasisi: Papa Fransuva ile görüştü
    Başkan Erdoğan'dan Filistin diplomasisi: Papa Fransuva ile görüştü
    Türkiye'de kademeli nomalleşme!
    Kademeli normalleşme başladı
    Bakanlıktan Kademeli Normalleşme Tedbirleri konulu genelge
    İçişleri Bakanlığı valiliklere "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge
    İsrail'den savaş suçu! Gazze'de medya binasını vurdu!
    İsrail'den savaş suçu! Gazze'de medya binasını vurdu!