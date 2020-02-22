İzmir'de Kemal Kılıçdaroğlu yuhalandı

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolu açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Dev projenin 455 milyon euro maliyeti olduğunu aktaran Başkan Erdoğan, projenin Türkiye'ye 255 milyon lira katkı sağlayacağını söyledi. İzmir'in tüm milletvekillerinin burada olmasını isterdim diyen Başkan Erdoğan açıklamalarını şöyle sürdürdü: Bugün bu otoyolu açarken, İzmir'in tüm milletvekillerinin burada olmasını isterdim. Grup toplantısında İzmir milletvekili olan Kılıçdaroğlu'na da çağrı yaptım. Yoksa aranızda da ben mi göremiyorum. Bunun üzerine açılışa katılan vatandaşlar, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu yuhaladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de Menemen - Aliağa - Çandarlı Otoyolu'nun açılışında önemli açıklamalarda bulundu.

"KILIÇDAROĞLU'NA ÇAĞRI YAPTIM"

İzmir'e nefes aldıracak projenin açılışında konuşan Başkan Erdoğan, "Bugün bu otoyolu açarken, İzmir'in tüm milletvekillerinin burada olmasını isterdim. Grup toplantısında İzmir milletvekili olan Kılıçdaroğlu'na da çağrı yaptım. Yoksa aranızda da ben mi göremiyorum." dedi.



KILIÇDAROĞLU YUHALANDI!

Erdoğan'ın bu sözleri üzerine meydanda bulunan vatandaşlar, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu yuhaladı.