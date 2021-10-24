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    İzmir'de Kılıçdaroğlu’nun programında CHP'li belediyeye tepki: Haksız yere işten çıkardılar

    Giriş Tarihi: 24.10.2021, 15:39

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de konuşma yaptığı esnada bir vatandaşın tepkisiyle karşılaştı. CHP'li Karabağlar Belediyesi'ndeki işinden haksız yere çıkarıldığını söyleyen kadın, "Ben işimi, ekmeğimi istiyorum. 16 aylık maaşımı alamadım" dedi.

    zmir Karabağlar'da temel atma ve toplu açılış töreninde katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, program sırasında CHP'li Karabağlar Belediyesi'ndeki işinden haksız yere atıldığını öne süren bir kadının tepkisiyle karşılaştı.

    "MAAŞIMI VERMEDİLER"

    Törende ezan okunduğu sırada Kılıçdaroğlu konuşmasını yarıda keserken, bir kadın vatandaş tören alanında sesini yükseltti.

    Karabağlar Belediyesi'ndeki işinden haksız yere çıkarıldığını ifade eden kadın, "Ben işimi, ekmeğimi istiyorum. 16 aylık maaşımı alamadım" dedi. CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, tepki gösteren kadınla konuştu.

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