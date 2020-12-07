  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem İzmir'de koca vahşeti: Öldürdüğü eşini halıya sarıp gizlemeye çalıştı

    İzmir'de koca vahşeti: Öldürdüğü eşini halıya sarıp gizlemeye çalıştı

    Giriş Tarihi: 07.12.2020, 11:40

    İzmir'in Buca ilçesinde yakınları haber alamayınca evine gittikleri Yazgül Soro'nun (57), yatak odasında halıya sarılı vaziyette cesedi bulundu. Annesini öldürdüğü belirterek olay yerinden kaçan N.M.S.'nin yakalanması için çalışma başlatılırken, evde bulunan ve şüphe üzerine gözaltına alınan Bülent Soro, eşini bıçak darbeleriyle öldürdükten sonra cesedi gizlemeye çalıştığını itiraf ettiği öğrenildi.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İzmir'de koca vahşeti: Öldürdüğü eşini halıya sarıp gizlemeye çalıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Başkan Erdoğan'dan Doğu Akdeniz Çalıştayı'nda net mesaj: Tribünden izleyemeyiz
    Başkan Erdoğan'dan Doğu Akdeniz Çalıştayı'nda net mesaj: Tribünden izleyemeyiz
    Meteoroloji'den o illere kuvvetli yağış uyarısı!
    Meteoroloji'den o illere kuvvetli yağış uyarısı!
    Kuruluş Osman 37. yeni bölüm fragmanı
    Kuruluş Osman 37. yeni bölüm fragmanı
    CHP'li Başkan Fatih Gürbüz'den PKK söylemi
    CHP'li Başkan Fatih Gürbüz'den PKK söylemi
    İzmir'de yoğun bakımlar doldu! Vaka sayıları neden artıyor?
    İzmir'de yoğun bakımlar doldu! Vaka sayıları neden artıyor?
    Bir Zamanlar Çukurova 76. yeni bölüm fragmanı
    Bir Zamanlar Çukurova 76. yeni bölüm fragmanı
    Başkan Erdoğan'dan Doğu Akdeniz Çalıştayı'nda net mesaj: Tribünden izleyemeyiz
    Başkan Erdoğan'dan Doğu Akdeniz Çalıştayı'nda net mesaj: Tribünden izleyemeyiz
    CHP'li Başkan Fatih Gürbüz'den PKK söylemi
    CHP'li Başkan Fatih Gürbüz'den PKK söylemi
    İzmir'de yoğun bakımlar doldu! Vaka sayıları neden artıyor?
    İzmir'de yoğun bakımlar doldu! Vaka sayıları neden artıyor?
    İzmirlilerden hava kirliliği tepkisi
    İzmirlilerden hava kirliliği tepkisi
    İzmir Konak'ta pandemi sessizliği
    İzmir Konak'ta pandemi sessizliği
    Kurtarılmış bölge sözlerine tepki yağdı
    CHP'li Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ün skandal sözlerine AK Parti'den sert tepki!