İzmir'de koca vahşeti: Öldürdüğü eşini halıya sarıp gizlemeye çalıştı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/izmirde-koca-vahseti-oldurdugu-esini-haliya-sarip-gizlemeye-calisti" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir'in Buca ilçesinde yakınları haber alamayınca evine gittikleri Yazgül Soro'nun (57), yatak odasında halıya sarılı vaziyette cesedi bulundu. Annesini öldürdüğü belirterek olay yerinden kaçan N.M.S.'nin yakalanması için çalışma başlatılırken, evde bulunan ve şüphe üzerine gözaltına alınan Bülent Soro, eşini bıçak darbeleriyle öldürdükten sonra cesedi gizlemeye çalıştığını itiraf ettiği öğrenildi.