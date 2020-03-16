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    İzmir'de kolonya kuyruğu! Koronavirüs kolonyaya talebi artırdı

    Giriş Tarihi: 16.03.2020, 10:19

    Çin'de başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle tedbirler artarak alınmaya devam ediyor. Koronavirüsten korunmak için kişisel olarak alınabilecek tedbirlerin başında el hijyeni geliyor. Ellerin su ve sabunla 20 saniye boyunca yıkanmasının yanısıra el dezenfektanları ve kolonya da alınabilecek hijyen önlemlerinin başında geliyor. Vatandaşlar sabahın erken saatlerinde kolonya dükkanlarının önünde uzun kuyruklar oluşturuyor.

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