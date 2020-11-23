  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem İzmir'de konteyner kent çalışmalarında sona gelindi

    İzmir'de konteyner kent çalışmalarında sona gelindi

    Giriş Tarihi: 23.11.2020, 11:32

    Ege Denizi'nde meydana gelen ve İzmir'de yıkıcı etkileri olan depremin ardından evi yıkılan ya da ağır hasarlı olan depremzedelerin konaklayacağı konteyner kentteki çalışmalarda sona gelindi. Detayları A Haber ekibinden Sefer Ayçe aktardı.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İzmir'de konteyner kent çalışmalarında sona gelindi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 173. yeni bölüm fragmanı
    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 173. yeni bölüm fragmanı
    Menemen'deki yolsuzluk operasyonunda İYİ Parti detayı!
    Menemen'deki yolsuzluk operasyonunda İYİ Parti detayı!
    İşe giden karı kocaya önce şişe attılar, sonra bıçakla saldırdılar
    İşe giden karı kocaya önce şişe attılar, sonra bıçakla saldırdılar
    Başkan Erdoğan'dan G-20 Zirvesi'nde önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan G-20 Zirvesi'nde önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar
    CHP'li Menemen Belediyesi'nin skandalları ortaya çıktı!
    CHP'li Menemen Belediyesi'nin skandalları ortaya çıktı!
    Menemen'deki yolsuzluk operasyonunda İYİ Parti detayı!
    Menemen'deki yolsuzluk operasyonunda İYİ Parti detayı!
    Başkan Erdoğan'dan G-20 Zirvesi'nde önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan G-20 Zirvesi'nde önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar
    CHP'li Menemen Belediyesi'nin skandalları ortaya çıktı!
    CHP'li Menemen Belediyesi'nin skandalları ortaya çıktı! İşte yapılan usulsüzlükler!
    Mehmetçik Azerbaycan'a gidiyor!
    Mehmetçik Azerbaycan'a gidiyor!
    Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
    Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi