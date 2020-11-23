Ege Denizi'nde meydana gelen ve İzmir'de yıkıcı etkileri olan depremin ardından evi yıkılan ya da ağır hasarlı olan depremzedelerin konaklayacağı konteyner kentteki çalışmalarda sona gelindi. Detayları A Haber ekibinden Sefer Ayçe aktardı.
İzmir'de konteyner kent çalışmalarında sona gelindi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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