İzmir'de konteyner kent çalışmalarında sona gelindi

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/izmirde-konteyner-kent-calismalarinda-sona-gelindi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Ege Denizi'nde meydana gelen ve İzmir'de yıkıcı etkileri olan depremin ardından evi yıkılan ya da ağır hasarlı olan depremzedelerin konaklayacağı konteyner kentteki çalışmalarda sona gelindi. Detayları A Haber ekibinden Sefer Ayçe aktardı.