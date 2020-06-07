İzmir'de köpeğin çocuğa saldırma anı kameraya yansıdı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/izmirde-kopegin-cocuga-saldirma-ani-kameraya-yansidi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir köpeğin 6 yaşındaki kız çocuğuna ve olaya müdahale eden esnafa saldırma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Sekiz Eylül Mahallesi'ndeki evinden markete gitmek için sokağa çıkan kız çocuğuna yolda karşılaştığı Alman kurdu cinsi bir köpek saldırdı. Köpeğin çocuğun peşinden koştuğunu gören çevredeki esnaf, kızı kurtarmak için müdahale etti. Esnafın müdahalesi sonucu kız çocuğu köpeğin saldırısından küçük sıyrıklarla kurtuldu, olayda 2 esnaf köpek ısırması sonucu yaralandı. Küçük çocuk ve esnaflar, Kemalpaşa Devlet Hastanesindeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Köpek ise çevredekilerce kontrol altına alındıktan sonra olay yerine çağrılan Kemalpaşa Belediyesi ekipleri tarafından barınağa götürüldü.

Hayvanın sahibine ulaşılamazken veteriner hekimler köpeği gözlem altına aldı.

"VAHİM BİR OLAY YAŞANABİLİRDİ"

Olaya müdahale eden esnaflardan 45 yaşındaki Ersan Bavli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dükkanında çalışırken bir anda köpeğin küçük kızı kovaladığını, kızın bağırdığını gördüğünü söyledi.



Köpeğin kız çocuğuna saldırma anını hala unutamadığını belirten Bavli, "Köpeğin ağzı, çocuğunun kafasındaydı. Kurtarmak için mücadele ederken köpek beni de kollarımdan ısırdı. Köpek çok güçlüydü. Arkadaşım geldi, köpeğin kulaklarından tuttu, götürürken onu da ısırdı. Bu olaya müdahale etmeseydik daha vahim bir olay yaşanabilirdi. Bizim yerimizde kim olsa aynı şeyi yapardı." dedi.



Esnaf Salim Aktaş da kendisinin de çocuk sahibi olduğunu ifade ederek, "Köpeğin kıza saldırdığını görünce çok üzüldüm. Olaydan sonra çocuk çok ağladı. Psikolojisi bozulmuştu. Köpek beni de ellerimde ısırdı ama çocuğumuzu köpeğin elinden kurtardığımız için mutluyum." diye konuştu.

Olay yeri yakınlarındaki sitenin güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülerde köpeğin çocuğu kovalaması, saldırması ve esnafın müdahale etmesi yer alıyor.

AA