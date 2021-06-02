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    Yeniasır TV Gündem İzmir'de korku dolu anlar! Engelli memur bıçaklı saldırgan tarafından rehin alındı

    İzmir'de korku dolu anlar! Engelli memur bıçaklı saldırgan tarafından rehin alındı

    Giriş Tarihi: 02.06.2021, 17:53

    İzmir'in Konak ilçesinde bıçaklı bir saldırgan, Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünde çalışan engelli memuru rehin aldı. Saldırgan daha sonra polis ekipleri tarafından ikna edilirken sıcak anlar kameralar tarafından görüntülendi.

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