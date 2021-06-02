İzmir'de korku dolu anlar! Engelli memur bıçaklı saldırgan tarafından rehin alındı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/izmirde-korku-dolu-anlar-engelli-memur-bicakli-saldirgan-tarafindan-rehin-alindi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir'in Konak ilçesinde bıçaklı bir saldırgan, Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünde çalışan engelli memuru rehin aldı. Saldırgan daha sonra polis ekipleri tarafından ikna edilirken sıcak anlar kameralar tarafından görüntülendi.