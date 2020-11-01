İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında arama kurtarme ekiplerinin çalışmaları sürerken Rıza Bey Apartmanı'nın yanındaki binada sarsıntı meydana geldi.Sallantı sonrasında Rıza Bey Apartmanı'ndaki çalışmalar durdurulurken o anlar A Haber kameralarına yansıdı.
İzmir'de korku dolu anlar: Rıza Bey Apartmanı'nın yanındaki bina sallandı, ekipler uzaklaştırıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.