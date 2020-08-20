  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem İzmir'de korkunç olay! Apartman boşluğuna atlayarak intihar etti

    İzmir'de korkunç olay! Apartman boşluğuna atlayarak intihar etti

    Giriş Tarihi: 20.08.2020, 11:41

    Son dakika... İzmir''in Buca ilçesinde adliyede katip olan Kadir Ç. (31), evinin bulunduğu 9'uncu katta, apartman boşluğuna atlayarak yaşamına son verdi.

    Olay, saat 05.00 sıralarında ilçeye bağlı Atatürk Mahallesi'ndeki özel bir sitede meydana geldi. İzmir Adliyesi'nde katip olduğu belirtilen ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Kadir Ç., dairesinin bulunduğu 9'uncu katta, apartman boşluğuna atladı. Kadir Ç. beton zemine düşerken durumu fark eden komşuları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Kadir Ç.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

    Kadir Ç.'nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İzmir'de korkunç olay! Apartman boşluğuna atlayarak intihar etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    CHP'li Seferihisar Belediyesi'nde maaş krizi!
    CHP'li Seferihisar Belediyesi'nde maaş krizi!
    4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
    4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
    İzmir'de çalıntı otomobille marketten hırsızlık yapan şüpheliler kamerada
    İzmir'de çalıntı otomobille marketten hırsızlık yapan şüpheliler kamerada
    Siyaseti pandemiye bulaştırmayalım
    "Siyaseti pandemiye bulaştırmayalım"
    Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar!
    Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar!
    Cuma günü bir müjde vereceğiz
    "Cuma günü bir müjde vereceğiz"
    CHP'li Seferihisar Belediyesi'nde maaş krizi!
    CHP'li Seferihisar Belediyesi'nde maaş krizi!
    4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
    4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
    Siyaseti pandemiye bulaştırmayalım
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yanıt: Siyaseti pandemiye bulaştırmayalım
    Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu'na dair detaylar
    Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu'na dair detaylar
    Bingöl'de Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu başlatıldı
    Bingöl'de Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu başlatıldı