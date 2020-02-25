 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Gündem > İzmir'de korkutan yangın

İzmir'de korkutan yangın

Giriş Tarihi: 25.02.2020, 08:59

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan 2 katlı binada yangın çıktı. Yangında öle yada yaralanan olmazken,çatıdan kopan parçaların yere düşmesi korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Yangın, sabah saatlerinde 826 Sokak üzerinde bulunan 2 katlı binada çıktı. İddiaya göre elektirk arızasından dolayı çıkan yangında 2 katlı binayı alevler sardı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar polise ve itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürme çalışmaları başlattı.

ÇATIDAN KOPAN PARÇALAR KORKU DOLU ANLAR YAŞATTI
İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ederken, çatı kısmında bulunan ahşap parçalar yere düştü. O esnada söndürme çalışmaları yapan itfaiye ekipleri kendilerini düşen parçalardan korumak için kaçışırken, olay sonrası herhangi bir yaralanma yaşanmadı.
Öte yandan, yangın ekipler tarafından söndürülerek, soğutma çalışmalarına başlandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de korkutan yangın haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

Kayıp 3 liseli kızın otostopla bindiği otomobil kamerada
Kayıp 3 liseli kızın otostopla bindiği otomobil kamerada
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Manisa'da kontrol noktasından kaçmak istedi polisi sürükledi
Manisa'da kontrol noktasından kaçmak istedi polisi sürükledi
Manisa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 13 yaralı
Manisa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 13 yaralı
1915 Çanakkale Köprüsü ve otoyolundaki son durum havadan görüntülendi
1915 Çanakkale Köprüsü ve otoyolundaki son durum havadan görüntülendi
Manisa'daki deprem İzmir'de de hissedildi!
Manisa'daki deprem İzmir'de de hissedildi!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Manisa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 13 yaralı
Manisa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 13 yaralı
1915 Çanakkale Köprüsü ve otoyolundaki son durum havadan görüntülendi
1915 Çanakkale Köprüsü ve otoyolundaki son durum havadan görüntülendi
Manisa'daki deprem İzmir'de de hissedildi!
Manisa'da şiddetli deprem! İzmir'de de hissedildi!
Başkan Erdoğan yaralı Muhammed'i aradı
Başkan Erdoğan Almanya Hanau'daki ırkçı saldırıda yaralanan Muhammed'i aradı
HDP kongresinde teröristbaşı Öcalan'a destek sloganları!
HDP kongresinde teröristbaşı Öcalan'a destek sloganları!