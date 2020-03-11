Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Türkiye'de ilk 'koronavirüs' vakasının görüldüğünü açıklamasının ardından, sosyal medya üzerinden virüsle ilgili panik ve korku yaratmak amacıyla paylaşım yapanlara yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
İzmir'de 'koronavirüs' soruşturması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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