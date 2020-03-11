İzmir'de 'koronavirüs' soruşturması

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Türkiye'de ilk 'koronavirüs' vakasının görüldüğünü açıklamasının ardından, sosyal medya üzerinden virüsle ilgili panik ve korku yaratmak amacıyla paylaşım yapanlara yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.