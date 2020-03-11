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    İzmir'de 'koronavirüs' soruşturması

    Giriş Tarihi: 11.03.2020, 17:14

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Türkiye'de ilk 'koronavirüs' vakasının görüldüğünü açıklamasının ardından, sosyal medya üzerinden virüsle ilgili panik ve korku yaratmak amacıyla paylaşım yapanlara yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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