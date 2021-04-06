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    İzmir'de kumar operasyonu: Toplam 108 bin lira para cezası

    Giriş Tarihi: 06.04.2021, 09:56

    İzmir'in Bornova ilçesinde bir iş yerine baskın yapan jandarma ekipleri, 24 kişiyi tombala oynarken suçüstü yakaladı. Kumarhaneye dönüştürülen çay ocağında toplam 108 bin 981 lira idari para cezası uygulandı.

    İzmir'de, kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 24 kişiye 108 bin 981 lira para cezası verildi.

    İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bornova ilçesi Gökdere Mahallesi'nde İ.Ö'ye ait iş yerine baskın yaptı.

    Söz konusu adreste bulunanların, sosyal mesafe kurallarını ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları belirlendi.

    Jandarma ekiplerince 24 kişiye kumar oynadıkları ve Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 108 bin 981 lira ceza kesildi.

    Gözaltına alınan işletme sahibi İ.Ö. işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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