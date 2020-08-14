İzmir'de makilik alanda yangın! İşte bölgedeki son durum

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/izmirde-makilik-alanda-yangin-iste-bolgedeki-son-durum" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir'in Çeşme ilçesinde otluk alanda başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına, ekipler saatlerdir müdahale ediyor. Henüz etkisi devam eden yangına günün aydınlanması ile 8 helikopter ve 2 uçak ile havadan müdahale başladı. İşte bölgdeki son durum!

İzmir'in Çeşme ilçesinde otluk alanda çıkan yangın nedeniyle tedbir amaçlı 4 sitenin boşaltıldığı bildirildi.

Ildır Mahallesi'nde bulunan otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürerken, ekiplerin sayısı artırıldı.

Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, "Yangına müdahale devam ediyor. Tedbir amaçlı 4 sitemizi boşalttık." dedi.

Boşaltılan sitelerdeki bazı vatandaşlar eşyalarını almak için evlerine geri döndü. Bunun üzerine jandarma ekipleri, boşaltılan siteler önünde önlem aldı.Yangına çok sayıda arazöz, dozer ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale ediliyor.

Rüzgar nedeniyle büyüyen yangına müdahale eden ekipler, alevlerin yerleşim yerlerine gelmemesi için çaba harcıyor.Havanın karanlık olması nedeniyle helikopter ve uçakla müdahale yapılmazken, ekipler yangını kontrol altına almak için çalışıyor.