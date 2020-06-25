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    İzmir'de maske takmak zorunlu oldu!

    Giriş Tarihi: 25.06.2020, 15:30

    İzmir'de koronavirüs tedbirleri kapsamında il genelinde maske takmak zorunlu hale getirildi. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle İzmir Valisi olarak atanan ve 18 Haziran'da göreve başlayan Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İzmir Pandemi Kurulu'nun, başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdiğini belirtti. Köşger, açıklamasında, "Tüm katılımcıların mutabakatıyla aldığımız ilk kararla İzmir'de il genelinde maske takmak zorunlu oldu. Hayırlı olsun" dedi.

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