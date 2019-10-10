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İzmir’de Mehmetçik için fetih suresi okudu

Giriş Tarihi: 10.10.2019, 12:07

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Fırat’ın doğusuna yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nın zaferle sonuçlanması için Kestanepazarı Öğrenci Yetiştirme Derneği’nin İzmir Hatay’daki Eğitim Kampüsü’nde yer alan Tanınmış Mescidi’nde sabah namazı sonrası Fetih Suresi okundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Fırat'ın doğusuna yönelik, Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı başlattı. Hareket sonrası Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, harekat boyunca 81 il 90 bin camide sabah namazlarında Fetih Suresi okunacağını ve Mehmetçiğin muzaffer olması için dua edileceğini açıkladı. Bugün sabah namazı sonrası tüm yurtta olduğu gibi İzmir'de de camilerden Fetih Suresi okundu. Bu kapsamda Kestanepazarı Öğrenci Yetiştirme Derneği'nin İzmir Hatay'daki Eğitim Kampüsü'nde yer alan Tanınmış Mescidi'nde Karabağlar Kaymakamı Cemil Özgür Öneği, İl Gençlik ve Spor Müdürü Nüammer Uslu, Karabağlar Müftüsü Fahri Tüfekçioğlu ve 57 Sivil Toplum Kuruluşunun üye ve yöneticisi sabah namazını öğrencilerle birlikte kıldı. Sabah namazını kıldıran Hafızlık Yarışması Dünya Üçüncüsü Yasin Uslu, namaz sonrası Haşr Suresini okudu.

Ardından Hafız öğrenciler Hüseyin Zırığ, Ömür Arslan ve Halil İbrahim Durut Fetih surelerini okudu. Ardından Kestanepazarı Hatay Kur'an Kursu Yöneticisi Halil Taşcı duayı yaptırdı. Program sonrası basın mensuplarına duygu ve düşüncelerini aktaran İzmir Anadolu İmam Hatip Lisesi 3. Sınıf öğrencisi Mikail Bayındır, "Rabbim askerimizin aşağına taş değdirmesin. Askerlerimizin bu operasyonu başarıyla tamamlaması için bizler de burada dua ettik. Böylesi günler milletçe kenetlenip tek yürek olacağımız günler. Allah birliğimizi dirliğimizi bozmasın. Vatanımızı milletimizi korusun" dedi.

Harekatın başladığı an itibari ile tüm kurumlarındaki öğrenci ve hocalarıyla birlikte Fetih suresi ve Kur'an-ı Kerim okuduklarını dile getiren Kestanepazarı Öğrenci Yetiştirme Derneği Başkanı Cüneyd Dayhan, "Ordumuz oraya, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi terörist unsurları temizleyip, oradan ülkemize saldırı yapılmasını engellemek için gitmiştir. Sonuna kadar Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayız. Ordumuz bu operasyonu da başarıyla tamamlaması için biz de manevi destek olmak adına buradan dua ediyoruz. Allah askerimizi, devletimizi ve milletimizi korusun" şeklinde konuştu.

İHA

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