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    İzmir'de mevsimlik işçilerin arasında çalışan 2 YPG'li terörist yakalandı

    Giriş Tarihi: 24.08.2020, 15:55

    İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Menderes ilçesinde mevsimlik işçiler arasında çalıştığı tespit edilen YPG Terör Örgütü mensubu 2 Suriye uyruklu şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

    İzmir'de terör örgütü YPG/PKK üyesi oldukları iddiasıyla Suriye uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

    İzmir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bölücü terör örgütü faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sonucunda, terör örgütü YPG mensubu 2 şüphelinin Menderes ilçesinde mevsimlik tarım işçileri arasında faaliyet gösterdiğini tespit etti.

    Ekipler, Suriye uyruklu H.A.H. ile M.N.E.H'yi gözaltına aldı.

    Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

    AA

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