İzmir'de mevsimlik işçilerin arasında çalışan 2 YPG'li terörist yakalandı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/izmirde-mevsimlik-iscilerin-arasinda-calisan-2-ypgli-terorist-yakalandi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Menderes ilçesinde mevsimlik işçiler arasında çalıştığı tespit edilen YPG Terör Örgütü mensubu 2 Suriye uyruklu şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

İzmir'de terör örgütü YPG/PKK üyesi oldukları iddiasıyla Suriye uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bölücü terör örgütü faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sonucunda, terör örgütü YPG mensubu 2 şüphelinin Menderes ilçesinde mevsimlik tarım işçileri arasında faaliyet gösterdiğini tespit etti.

Ekipler, Suriye uyruklu H.A.H. ile M.N.E.H'yi gözaltına aldı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA