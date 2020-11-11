İzmir'de milyonluk soygun! Petrol boru hattına kurdukları düzenek ifşa oldu

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/izmirde-milyonluk-soygun-petrol-boru-hattina-kurduklari-duzenek-ifsa-oldu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Gelen son dakika haberine göre, İzmir’de milyonluk vurgun ifşa oldu. Aliağa’da bulunan TÜPRAŞ yakınındaki petrol istasyonuna giden boru hattına giren zanlılar, orman içinde düzenek kurdu. Hatta bağladıkları borular ile petrol çalan hırsızlar dolu tanker ile suçüstü yakalandı. Operasyonda 5 kişi yakalanarak sorgulanmak üzere Emniyet’e götürüldü. A Haber muhabiri Gamze Elçi gelişmeleri aktardı.