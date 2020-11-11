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    Yeniasır TV Gündem İzmir'de milyonluk soygun! Petrol boru hattına kurdukları düzenek ifşa oldu

    İzmir'de milyonluk soygun! Petrol boru hattına kurdukları düzenek ifşa oldu

    Giriş Tarihi: 11.11.2020, 14:02

    Gelen son dakika haberine göre, İzmir’de milyonluk vurgun ifşa oldu. Aliağa’da bulunan TÜPRAŞ yakınındaki petrol istasyonuna giden boru hattına giren zanlılar, orman içinde düzenek kurdu. Hatta bağladıkları borular ile petrol çalan hırsızlar dolu tanker ile suçüstü yakalandı. Operasyonda 5 kişi yakalanarak sorgulanmak üzere Emniyet’e götürüldü. A Haber muhabiri Gamze Elçi gelişmeleri aktardı.

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