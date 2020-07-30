İzmir'de orman yangını çıktı

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İzmir'in Balçova ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Balçova ilçesi teleferik civarındaki yangının söndürülmesi için havadan ve karadan çalışma başlatıldı

İzmir'in Balçova ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Alınan bilgiye göre, Balçova'da teleferik civarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter ve 5 arazöz sevk edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de yangın bölgesine yönlendirildi.

AA